Спасает пути от жары: в Киеве работает уникальный трамвай, которому 56 лет. Видео
В Киеве в определенные дни можно увидеть необычный трамвай. Он не возит пассажиров, а главной его целью и задачей является спасение колеи от жары.
Об этом рассказали в пресс-службе КП "Киевпастранс". Этот транспорт был построен 56 лет назад.
"А вы знали, что киевские трамваи тоже могут ухаживать за путями? Летом, когда температура воздуха превышает +28°C, на маршруты выезжает специальный поливомоечный трамвай – переоборудованный вагон МТВ-82", – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в "Киевпастрансе", этот трамвай не возит пассажиров, а спасает пути от жары. В полном снаряжении его вес составляет 32 тонны, поэтому чтобы управлять таким транспортом, водителю нужен опыт не менее 5 лет и профессиональные навыки.
Главная задача ПМ–4 – увлажнять пути, чтобы металл, который расширяется от высоких температур, не деформировался и не вызвал повреждений инфраструктуры. В жаркие дни этот тяжеловес на рельсах преодолевает километры, чтобы другие трамваи могли двигаться безопасно и без сбоев.
Стоит добавить, что согласно информации специализированного портала transphoto, этот трамвай был построен в 1969 году.
Как сообщал OBOZ.UA, на станции киевского метрополитена "Тараса Шевченко" можно увидеть уникальный барельеф Кобзаря работы известного украинского художника Александра Миловзорова. Скульптор, как человек с юмором, специально вылепил усы поэта таким образом, чтобы казалось, что они развеиваются ветерком, когда проезжают поезда подземки.
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