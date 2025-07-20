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Спасает пути от жары: в Киеве работает уникальный трамвай, которому 56 лет. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
3,8 т.
Спасает пути от жары: в Киеве работает уникальный трамвай, которому 56 лет. Видео

В Киеве в определенные дни можно увидеть необычный трамвай. Он не возит пассажиров, а главной его целью и задачей является спасение колеи от жары.

Видео дня

Об этом рассказали в пресс-службе КП "Киевпастранс". Этот транспорт был построен 56 лет назад.

"А вы знали, что киевские трамваи тоже могут ухаживать за путями? Летом, когда температура воздуха превышает +28°C, на маршруты выезжает специальный поливомоечный трамвай – переоборудованный вагон МТВ-82", – рассказали в пресс-службе.

Спасает пути от жары: в Киеве работает уникальный трамвай, которому 56 лет. Видео

Как отметили в "Киевпастрансе", этот трамвай не возит пассажиров, а спасает пути от жары. В полном снаряжении его вес составляет 32 тонны, поэтому чтобы управлять таким транспортом, водителю нужен опыт не менее 5 лет и профессиональные навыки.

Главная задача ПМ–4 – увлажнять пути, чтобы металл, который расширяется от высоких температур, не деформировался и не вызвал повреждений инфраструктуры. В жаркие дни этот тяжеловес на рельсах преодолевает километры, чтобы другие трамваи могли двигаться безопасно и без сбоев.

Стоит добавить, что согласно информации специализированного портала transphoto, этот трамвай был построен в 1969 году.

Спасает пути от жары: в Киеве работает уникальный трамвай, которому 56 лет. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, на станции киевского метрополитена "Тараса Шевченко" можно увидеть уникальный барельеф Кобзаря работы известного украинского художника Александра Миловзорова. Скульптор, как человек с юмором, специально вылепил усы поэта таким образом, чтобы казалось, что они развеиваются ветерком, когда проезжают поезда подземки.

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