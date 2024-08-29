В сети показали, как выглядела "Киевская Венеция" в 1960-х, пока ее не "одели" в бетон. Фото

Русановский канал в столице был создан во второй половине 1960-х. Место, которое сегодня также известно как "Киевская Венеция", снял неизвестный фотолюбитель, прежде чем берега были "одеты" в бетон.

Видео дня

Архивный снимок был опубликован в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть любимое место для прогулок жителей столицы.

"Русановка, 1960-е годы. Бетонные берега еще не построены", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что кроме береговой линии на фото можно увидеть мост через канал – судя по всему – временный.

Русановский канал – искусственный канал на Днепре в пределах Киева. Канал полностью окружает Русановку с юга, севера и запада. Одним концом канал выходит из Русановского пролива у моста имени Патона, другим концом выходит также в Русановский пролив у Русановского метромоста. Общая длина канала – 3500 м. Средняя ширина уреза воды – 43 м. Ширина прибрежной защитной полосы – 25 м.

Напомним, Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце ХІХ века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!