В сети показали, как выглядела Демеевка и фабрика 'Рошен' более 100 лет назад. Фото

В Киеве на Демеевке, начиная с XIX века, работал завод, который обеспечивал потребности города в сахаре. Благодаря кадрам из фильма и фото 1910-20-х годов мы можем увидеть, как выглядела эта местность и производство, которое в наши дни известно как Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

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Уникальные фото опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит по-другому.

"Демеевка, 1910-1920-е годы. Фото и кадры из фильма", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядела тогда Демеевка, а также посмотреть главный корпус всемирно известной фабрики "Рошен".

Напомним, как известно, в Киевском метрополитене есть три станции-"призрака". Среди них – "Телочка", которую строили в течение нескольких лет, но так и не завершили все работы.

Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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