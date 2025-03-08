Почти достроена: станция-'призрак' Киевского метро 'Теличка'. Уникальные фото

Как известно, в Киевском метрополитене есть три станции-"призраки". Среди них – "Теличка", которую строили в течение нескольких лет, но так и не завершили все работы.

Видео дня

Историю и фото на своей странице LiveJournal изложил пользователь tov-tob. Станция можно увидеть в туннеле на зеленой линии подземки.

"Не помешает вспомнить об одном интересном объекте, пока закрытом для пассажиров. Это станция-призрак "Теличка", которая находится между "Выдубичами" и Южным мостом. С момента пуска зеленой линии на левый берег она выполняет исключительно служебную роль, но может быть быстро превращена в полноценную станцию без остановки движения. Здесь есть своя СТСП (совместимая тягово-снижающая подстанция) и станционный вентузел, но, в отличие от "Львовской брамы" на "Теличке" нет дежурной по станции, а подчиняется она начальнику станции "Выдубичи", – говорится в сообщении.

Строительство станции было начато в начале 1990 года, но уже в 1992 году – прекращено. По некоторой информации, хотели построить на отдаленную перспективу и не планировали открывать сначала, поэтому и забросили.

На момент проектирования станция называлась "Стройиндустрия". Нынешнее название возникло благодаря территории Нижняя Теличка, в которой расположена станция.

"Теличка" по своей структуре отличается от большинства других станций Киевского метрополитена. Она была построена как двухплатформенная станция по типу парижского метрополитена. Таковы также "Днепр", "Красный хутор" и "Вырлица".

Автор отмечает, что пассажиры за счет низкой скорости имеют отличную возможность рассмотреть станцию, особенно если на ней включено освещение (хотя днем это бывает редко).

Несмотря на то, что сейчас нет информации о том, что станцию "Теличка" могут достроить, перспективы открытия есть, хоть и призрачные.

Как сообщал OBOZ.UA, Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!