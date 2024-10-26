В сети показали, как выглядел осенний Крещатик в Киеве в 1983 году. Старые фото

Улица Крещатик всегда была любимым местом для прогулок жителей и гостей Киева. В 1983 году неизвестный фотолюбитель сделал снимки центра столицы, когда ее цвета разбавила осень.

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Старые фото опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была эта локация более 40 лет назад.

"Осень на Крещатике, 1983 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядела улица недалеко от одноименной станции метро.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые казались чуть ли не дворцами, благодаря лепнине и внешнему виду.

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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