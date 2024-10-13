Почти дворцы с лепниной: в сети показали, как выглядел поселок ДВРЗ в Киеве в 1960-х годах. Архивные фото

Поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые внешне выглядели почти как дворцы, благодаря лепнине и внешнему виду.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". В наши дни эта локация сильно изменилась.

"Архивные фото поселка ДВРЗ 1960-х годов", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть, как выглядела эта местность Киева в те годы.

ДВРЗ (Поселок Дарницкого вагоноремонтного завода) – местность в Днепровском районе Киева. Название получило от Дарницкого вагоноремонтного завода. Расположен в восточной части Дарницы, преимущественно вдоль улиц Алматинской (после железнодорожного путепровода), Марганецкой, Опришковской. Микрорайон возник в 1934 году как поселок Дарницкого депо (впоследствии – ДВРЗ). Современная застройка и планировка – с 1930-50-х годов.

Напомним, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

Киев всегда привлекал туристов своей архитектурой и множеством деревьев. Осенью город превращался в палитру художника, которую в 1970-х годах сняла камера фотографа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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