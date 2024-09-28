Мели посреди реки, которые уже не увидишь: в сети показали, как выглядел Днепр в Киеве в 1970-х годах. Фото

В Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, как выглядела эта локация 50 лет назад.

"Днепр возле Киево-Печерской лавры. 1970-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети фото можно увидеть, что раньше на реке между островами существовали большие мели, даже летом зараставшие травой. В наше время, при любой воде, их почти не видно.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он вблизи современного здания столичного цирка.

Киев всегда привлекал туристов своей архитектурой и множеством деревьев. Осенью город превращался в палитру художника, которую в 1970-х годах сняла камера фотографа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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