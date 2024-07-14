В сети показали, как в столице за 50 лет сменилась набережная "Киевской Венеции". Фото

Столичная Русановка до 1960 года была местом песков и пойменных лугов. в 1974 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок набережной "Киевской Венеции", где только недавно высадили молодые ивы, которые за 50 лет выросли и изменили внешний вид канала.

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Фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Уже тогда эта локация была излюбленным местом прогулок и отдыха жителей столицы.

"Русановка за 50 лет", – говорится в сообщении.

Благодаря опубликованному фото можно хорошо рассмотреть, насколько изменилась эта локация за полвека. Деревья, посаженные на набережной "Киевской Венеции" в начале 70-х годов, за это время очень выросли и ветвями почти закрыли вид на мост через Русановский канал.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

С 1878 года до 1944-го в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности располагалось здание Городской думы. Величественная постройка походила по своей форме на разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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