В сети показали, как строили Киевский дворец спорта в конце 1950-х годов. Уникальные фото

Киевский дворец спорта является крупнейшим спортивно-зрелищным крытым сооружением Украины, где, в частности, проводили чемпионаты мира и даже Евровидение. Этапы постройки этого здания в конце 1950-х годов зафиксировала камера фотографа.

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Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Торжественно его открыли 9 декабря 1960 года.

"Конец 1950-х. Строительство (Киевского. – Ред.) Дворца спорта (КДС)", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть разные этапы строительства КДС.

Киевский дворец спорта – крупнейшее крытое спортивно-зрелищное сооружение Украины, расположенное в центральной части города Киев, у подножия Черепановой горы.

За годы существования КДС провел более 16 чемпионатов мира, около 30 чемпионатов Европы, 42 чемпионата СССР, 1 Евровидение, 30 Еврокубков, 440 турниров по 24 видам спорта, 10 турниров серии гран-при, 210 выставок и ярмарок, более 4 000 концертов, 20 семинаров и конференций по различным темам, а также ледовые шоу и праздники.

Напомним, до появления интернета получить нужную информацию можно было только с помощью так называемых справочных бюро. Благодаря сети этих заведений, которых в разных районах Киева насчитывалось 34, жители столицы, в частности, находили адреса друзей и предприятий.

Старые фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть, каким был Киев в начале 19-го века. Многие ныне популярные у жителей и гостей столицы локаций тогда выглядели совсем иначе.

Как сообщал OBOZ.UA, международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

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