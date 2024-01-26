В сети показали, как выглядел аэропорт "Борисполь" в 1968 году. Кинохроника

Международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

Видео дня

Старое видео было опубликовано в Telegram-канале "Киев, живая история". Можно увидеть, какой была эта локация 56 лет назад.

"Аэропорт "Борисполь" в видеохронике 1968-го года", – говорится в сообщении.

На записи видна взлетная полоса, пассажиры, прилетевших в Киев, сам аэропорт, а также его залы, в частности, ресторан.

Международный аэропорт Борисполь – основной и крупнейший пассажирский международный аэропорт Украины и ее столицы, обслуживающий Киев, Киевскую агломерацию и другие регионы Украины. Единственный аэропорт нашей страны, имеющий трансконтинентальный статус. Не работает с начала полномасштабной вооруженной агрессии страны-террориста РФ в феврале 2022 года.

Напомним, до появления интернета получить нужную информацию можно было только с помощью так называемых справочных бюро. Благодаря сети этих заведений, которых в разных районах Киева насчитывалось 34, жители столицы, в частности, находили адреса друзей и предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть своя настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Она известна с конца XIX века и местами до сих пор сохраняет дыхание старого города.

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