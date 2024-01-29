В сети показали, как выглядел Киев в начале 1900-х. Архивные фото

Старые фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть, каким был Киев в начале 19-го века. Многие ныне популярные у жителей и гостей столицы локаций тогда выглядели совсем иначе.

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Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, город сильно изменился за эти годы.

"Загадочные 1900-е. Можете назвать все места на фотографиях?", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно узнать центр столицы Украины, Киево-Печерскую лавру, Подол, Европейскую площадь и другие локации.

Напомним, до появления интернета получить нужную информацию можно было только с помощью так называемых справочных бюро. Благодаря сети этих заведений, которых в разных районах Киева насчитывалось 34, жители столицы, в частности, находили адреса друзей и предприятий.

Международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 1970-х годов в Киеве построили две футуристические АЗС по проекту японской фирмы Tatsuno. Чтобы заправить машину, водители подъезжали под колонку – и сверху к ним спускался специальный шланг.

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