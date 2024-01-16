В сети показали, как выглядел в Киеве аналог Google в 1960-х годах. Архивное фото

До появления интернета получить нужную информацию можно было только с помощью так называемых "справочных бюро". Благодаря сети этих заведений, которых в разных районах Киева насчитывалось 34, жители столицы, в частности, находили адреса друзей и предприятий.

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Старые фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Правда, скорость обработки "запросов" в некоторых случаях была длительной – до двух недель.

"Киев, "Справочное бюро", 1960-е. Так жили без интернета... Всего в разных районах Киева было 34 справочных бюро. К ним обращались те, кому нужно было узнать адрес друзей, знакомых, учреждений, предприятий", – рассказали авторы проекта.

Отмечается, что справочная служба выполняла и более сложные поручения, как найти через адресный стол человека, проживающего в каком-то другом городе. Достаточно было назвать ее фамилию, имя и отчество, и через две недели вы получали соответствующую справку.

Напомним, что почти 80 лет назад на дорогах Киева можно было увидеть необычные троллейбусы – немецкие МАN-BBC. Их в 1945 году привезли из Черновцов, где общественный транспорт пытались использовать немецкие оккупанты, но потом так и не смогли вывезти, когда бежали из Буковины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть своя настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Она известна с конца XIX века и местами до сих пор сохраняет дыхание старого города.

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