В сети показали, как происходил первый этап декоммунизации в Киеве в 1991 году. Историческое фото

В Киеве первый этап декоммунизации начался в далеком 1991 году на Крещатике. Именно в центре столицы начали активно избавляться от советской символики, что мы можем увидеть благодаря историческому фото.

Снимок опубликовали в сообществе "Спрага": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Этот процесс до сих пор не завершен.

Взгляд в прошлое

"Историческое фото. 1991 год. Первый этап декоммунизации в Киеве. На Крещатике снимают советскую символику", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как коммунальщик снимает элементы подсветки с двух щитов с советскими гербами, которые уже демонтированы и лежат на земле.

Декоммунизация в Украине – процесс избавления от последствий коммунистической идеологии, начавшийся во времена распада СССР и стихийно активизировавшийся во время "ленинопада" в период Евромайдана. Процесс декоммунизации узаконен принятым 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины пакетом нормативных актов.

Немного истории столицы

