В сети показали, как 120 лет назад выглядело излюбленное занятие киевлян всех времен. Архивные фото

Старые фотографы не только позволяют увидеть, какой столица Украины была раньше, но и узнать его жителей. В частности, как отдыхали киевляне более 120 лет назад в Городском саду.

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Старое фото опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К счастью, это место сохранилось до наших дней.

"Любимое занятие киевлян всех времен – гулять по живописным утесам. Действительно, очень вдохновляет, есть что посмотреть. Фото 1900-х", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как гуляли киевляне, согласно сообщениям на снимках, в Царском саду – сегодня это место больше известно как Городской сад, расположенный между Мариинским и Крещатым парками.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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