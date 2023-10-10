В сети опубликовали уникальные снимки Киева 1900-х годов, которые нашли в Вашингтонской библиотеке. Фото

После того, как был изобретен фотоаппарат во всем мире нашлись энтузиасты, которые делали фото разных локаций. Не минуло такой увлечение і Киев, снимки которого начала 1900-х годов были найдены в Вашингтонской библиотеке.

Архивные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Столица сильно изменилась за это время.

"Киев 1900-х. Фото, найденные в Вашингтонской библиотеке", – говорится в сообщении.

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На опубликованных снимках можно увидеть не только центр столицы, но и исторический раздел.

Напомним, в Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал безумную популярность среди горожан. Немногие знают, но его предшественником была конка, которая ездила вдоль рельсов, а первые вагоны были, в частности, на паровой тяге.

Майдан Незалежности в Киеве 100 лет назад и в наши дни – это совершенно разные локации. За целый век главная площадь столицы очень изменилась. Мы можем увидеть разницу благодаря старому снимку.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины - Закарпатье. Здесь посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинскими и европейскими блюдами.

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