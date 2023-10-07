История появления трамвая в Киеве: факты и уникальные фото

В Киеве трамвай появился в конце XIX века, но сразу начал активно развиваться и завоевал бешеную популярность среди горожан. Немногие знают, но его предшественником была конка, которая ездила вдоль рельсов, а первые вагоны были, в частности, на паровой тяге.

Архивные фото и история были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. До появления метро, этот вид электротранспорта оставался популярнее, чем автобусы и троллейбусы.

"История киевского трамвая и первый трамвай в Киеве. Он появился еще в далеком 1892 году и стал первым, к тому времени, во всей Российской империи. Предшественником киевского трамвая была конка – популярный вид общественного транспорта вплоть до начала XX в. состоял из кареты. В ней мог уместиться не один десяток пассажиров. Лошади тянули карету проложенными рельсами. Но конка и Киев были вещами, которым не суждено быть вместе – слишком уж сложным был киевский рельеф", – рассказали авторы проекта.

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Как и киевская конка, так и первый киевский электрический трамвай (первые представители этого транспорта были паровыми) обязаны своим происхождением инженеру и предпринимателю Аманде Струве. Именно благодаря этому человеку в 1891 году была запущена первая линия конки в Киеве, которая пролегла от Демеевки до Крещатика.

Через год была запущена электрическая линия с современной Европейской площади и до Контрактовой площади. Эта линия соединяла Подол и Крещатик через Владимирский спуск – к сожалению, она была ликвидирована в 1960 году.

В дореволюционное время сеть трамваев развивалась достаточно быстро и глобально. На этом усатом чудо-транспорте можно было легко и с ветерком доехать до Броваров. Даже, несмотря на то, что еще в 1930-х гг. появились троллейбусы и автобусы, трамвай пользовался большей популярностью среди городского населения.

Однако во время войны трамвайная сеть была практически уничтожена, и после войны не полностью восстановлена. А после развития троллейбусной сети и пуска метро, популярность трамвая постепенно шла на убыль.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины - Закарпатье. Здесь посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинскими и европейскими блюдами.

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