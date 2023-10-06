В сети показали, как изменился Майдан Незалежности в Киеве за 100 лет. Фото

Майдан Незалежности в Киеве 100 лет назад и в наши дни – это совершенно разные локации. За целый век главная площадь столицы очень изменилась.

Архивное фото было опубликовано в сообществе "Клуб Коренного Киевлянина" в социальной сети Facebook. Мы можем увидеть разницу благодаря старому снимку.

"Майдан. Разница в 100 лет", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядела главная площадь страны в то время и в ниши.

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Площадь Независимости – центральная площадь Киева. К концу X века это место, как и весь нынешний Крещатик, называлось Перевесищем и было болотом. Там, где теперь начинается Софийская улица, были Лядские ворота, ведущие в Верхний город.

На территории площади в XVIII веке построили каменные крепостные стены и так называемые Печерские ворота, существовавшие до 1833 года. В конце XVIII – начале XIX века представлял собой пустырь – так называемое Козье болото. К нему подходили оборонительные валы, у подножия которых была насыпана плотина и стояла водяная мельница.

В 1730-х годах здесь появились первые деревянные, а в 1850-х – каменные дома. В 1869 году место получило название Крещатицкая площадь. До 1871 года на площади был рынок, проходили цирковые представления, гуляния.

Напомним, в Днепровском районе Киева в одном из дворов возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины - Закарпатье. Здесь посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинскими и европейскими блюдами.

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