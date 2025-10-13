Под Киевом полицейские в лесу нашли живого экзотического пресмыкающегося. Подробности и фото

Вблизи Броваров Киевской области полицейские нашли в лесу в кустах живого питона. Чтобы помочь экзотическому пресмыкающемуся, на место вызвали зооволонтеров KARG.

Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group (KARG). Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

Что известно

"Госпитализировали на кураторство команды питона, найденного полицейскими в лесу вблизи Броваров", – говорится в сообщении.

Пока неизвестно как пресмыкающееся оказалось на улице в такую погоду.

Питон – род неядовитых змей, имеет 10 видов. Общая длина представителей этого рода колеблется от 3 до 12 м, некоторые порой достигают массы 100 кг. Окраска очень разноцветная: коричневая, оливковая, желтоватая, бурая с различными оттенками. На спине и по бокам часто расположены пятна или пятнышки разной формы и размера.

Обитают в Центральной и Южной Африке, островной и материковой Юго-Восточной Азии.

Помощь животным

На Обуховщине местные жители заметили огромную птицу, которая была дезориентирована, не могла нормально взлететь. Как оказалось, это был краснокнижный орлан-белохвост, который имел серьезную травму и нуждался в медицинской помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева неизвестные выбросили на свалку террариум с живым пауком-птицеедом. Пока местные жители пытались пристроить экзотического членистоногого, местные "ловкачи" хотели украсть его домик.

