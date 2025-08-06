На Киевщине спасли редкую хищную гигантскую птицу с розамхом крыльев до двух метров. Подробности и фото

На Обуховщине местные жители заметили огромную птицу, которая была дезориентирована, не могла нормально взлететь. Как оказалось, это был краснокнижный орлан-белохвост, который имел серьезную травму и нуждался в медицинской помощи.

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Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group (KARG). Сейчас специалисты оказывают ему необходимую помощь.

Что известно

"В Обуховском районе двое парней заметили огромную птицу во время вечерней пробежки. Она была дезориентирована, не могла нормально взлететь, и стало понятно – что-то не так. Они связались с Усадьбой Нюшаник, которые согласилась взять птицу под опеку и сообщили Команде спасения животных", – говорится в сообщении.

Спасатели KARG немедленно отправились на вызов, а ребята на месте не спускали глаз с перемещающегося пернатого гиганта и четко знали, где птица на момент прибытия. После непродолжительной погони его удалось упаковать в переноску и госпитализировать.

Это оказался молодой орлан-белохвост – хищник с размахом крыльев порядка двух метров, занесенный в Красную книгу Украины. Хвост у молодых еще не такой белый, как у взрослых, но когти и клюв – уже серьезные. Врачи обнаружили у него черепно-мозговую травму, истощение и бактериальную инфекцию.

"Птица уже больше недели лечится в Усадьбе Нюшаник и медленно, но уверенно идет на поправку. Такие огромные, редкие и уязвимые создания могут неожиданно случиться посреди киевских лесов. И как хорошо, что есть те, кто не проходит мимо", – добавили в KARG.

Что известно о птице

Орлан-белохвост – птица отряда соколообразных семейства ястребиных. Называют его также орел-серохвост, или серохвост. Один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии. Характерной чертой вида является белый хвост у взрослых особей (у молодых птиц окраска хвоста бурая). Поселяется в прибрежных лесах вблизи водоемов, богатых рыбой. Гнезда устраивает на высоких деревьях, подальше от людей. В большинстве районов распространения является редким.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева неизвестные выбросили на свалку террариум с живым пауком-птицеедом. Пока местные жители пытались пристроить экзотического членистоногого, местные "ловкачи" хотели украсть его домик.

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