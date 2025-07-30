Просто выбросили на помойку: в Киеве на Печерске нашли живого экзотического паука-птицееда. Фото

В Печерском районе Киева неизвестные выбросили на свалку террариум с живым пауком-птицеедом. Пока местные жители пытались пристроить экзотического членистоногого, местные "ловкачи" хотели украсть его домик.

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Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group (KARG). Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

Что известно

"Даже в самые сложные времена мы должны оставаться людьми – особенно в отношении тех, за кого сами взяли ответственность. На свалке в Печерском районе нашли паука-птицееда в террариуме. Кто-то просто оставил его на произвол судьбы", –оворится в сообщении.

В KARG добавили, что пока неравнодушные жители района искали, куда пристроить членистоногого, другие ловкачи уже пытались украсть у него единственное, что осталось, – террариум. К счастью, дом паука-птицееда удалось отстоять и его передали зоозащитникам.

"Вот такой вот красавец теперь под нашей опекой. Не волнуйтесь, кормим мы его насекомыми – все спасенные птички живы и здоровы. Мы не осуждаем за переезды. Мы не требуем невозможного. Но... паук на помойке – это уже не "обстоятельства", это чье-то равнодушие", – подчеркнули в пресс-службе.

Что известно о членистоногом

Пауки-птицееды – это крупные пауки, особенно южноамериканские, которые и питаются птицами. Не все они являются ядовитыми – яд большинства птицеедов не вредит человеку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники ГСЧС спасли кота в доме, который подвергся разрушениям в результате террористической атаки РФ в ночь на 23 июня. Животное десять часов находилось под завалами без воды, пищи и возможности пошевелиться.

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