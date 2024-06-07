В метро Киева идут работать женщины: одна уже начала учиться на машиниста

В столичном метрополитене наблюдается нехватка специалистов, связанная, в частности, со спецификой профессии, вынужденной миграцией и мобилизационной работой. Именно поэтому в подземку идут работать женщины – одна из них уже учится на машиниста.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В частности, из-за этого интервалы движения поездов были увеличены.

Как рассказали в КГГА, в столичный метрополитен идут работать женщины. Пока одна из них учится на машиниста. Кроме того, они трудоустраиваются и по другим специальностям.

"В общей сложности на предприятии работает 41% женщин и 59% – мужчин. Ситуация с нехваткой специалистов связана, в частности, со спецификой профессии, вынужденной миграцией и мобилизационной работой. На сегодняшний день предприятие имеет более 15% вакантных должностей. Это должности слесарей, токарей, электриков, машинистов метро", – добавили в пресс-службе.

Список открытых вакансий можно узнать по ссылке.

Напомним, в Киевском метрополитене возник острый дефицит специалистов рабочих профессий, в том числе машинистов электропоездов. При этом столичная подземка постоянно проводит усиленную кадровую работу по привлечению специалистов. Следует добавить, что с 3 июня поезда начали курсировать по другим графикам. По результатам мониторинга пассажиропотоков критической ситуации нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты завершили демонтаж участка перегона между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", где произошло подтопление. В настоящее время специалисты приступили к укреплению железобетонной "рубашкой" частей старого тоннеля, которые прилегают к аварийному участку с обеих сторон.

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