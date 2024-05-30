Возник острый дефицит специалистов: в метро Киева увеличат интервалы движения поездов и объявили о наборе кадров

В Киевском метрополитене возник острый дефицит специалистов рабочих профессий, в том числе машинистов электропоездов. Поэтому интервалы движения поездов в ближайшее время будут увеличены.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на столичную подземку. Это касается всех линий подземки.

"В настоящее время у КП "Киевский метрополитен" возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. В частности, машинистов электропоездов – 83 вакансии, электромехаников – 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям – 161. Причиной увеличения количества вакансий является частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением. В частности, около 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что столичная подземка постоянно проводит усиленную кадровую работу по привлечению специалистов. В частности, сотрудничает с учреждениями профильного образования и городским центром занятости. В то же время метрополитен является узкопрофильным предприятием, и подготовка и адаптация некоторых профессий требует длительного специального обучения. Так, машинист электропоезда к моменту его самостоятельной работы на линии учится более 12 месяцев.

"Учитывая текущую кадровую ситуацию, в ближайшее время будут изменены графики движения поездов по всем линиям подземки. Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту между "пиком" и на 45 секунд в "пиковые" часы", – добавили в пресс-службе.

В КГГА напомнили, что подземные станции столичного метро являются сооружениями двойного назначения и используются круглосуточно в укрытие во время воздушных тревог для десятков тысяч киевлян и гостей столицы. Для надежной и бесперебойной работы комплекса инженерных сетей и конструкций работают сотни высококвалифицированных специалистов, оперативно заменить которых нет возможности.

Подробную информацию о трудоустройстве в метрополитене и перечень вакансий можно узнать, перейдя по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичном метрополитене надеются, что линию подземки на Виноградаре достроят за 30 месяцев. Эти сроки заложены в проектной документации, уже прошедшей государственную экспертизу.

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