Начали одевать старые тоннели в железобетонную "рубашку": как ремонтируют перегон между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская". Фото

В Киеве специалисты завершили демонтаж участка перегона между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская", где произошло подтопление. В настоящее время специалисты приступили к укреплению железобетонной "рубашкой" части старого тоннеля, прилегающих к аварийному участку с обеих сторон.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил основатель Autostrada Максим Шкиль. Работы на объекте продолжаются круглосуточно.

"Учитывая социальную важность, отчитываюсь о капитальном ремонте тоннеля между станциями метро "Демеевская" – "Лыбидская". Autostrada завершила демонтаж аварийного участка и начала укрепление железобетонной "рубашкой" частей старого тоннеля, прилегающих к аварийному участку с обеих сторон. Поддерживающая "рубашка" – это железобетонная труба, которая полностью повторит округлую геометрию тоннеля, что усилит проблемный участок", – говорится в сообщении.

По его словам, перед тем, как начать устройство усиления тоннеля железобетонной "рубашкой" специалисты выполнили ряд подготовительных работ. В частности, поверхность бетонных тюбингов была тщательно зачищена, чтобы выявить недостатки и деформации кольцевой оправы.

В дальнейшем в кессоне тюбингов был установлен армокаркас и начат процесс торкретирования. То есть, набрызг "мокрого" торкрет-бетона – готового пластичного бетонного раствора на подготовленную поверхность.

"По завершению торкретирования устроим гидроизоляцию, установим металлические радиальные каркасы и приступим к непосредственному сооружению усиления тоннеля монолитной набрызг-бетонной рубашкой, которая также будет выполняться методом мокрого торкретирования. Работы по восстановлению тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской" проводим круглосуточно, без выходных", – добавил Шкиль.

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