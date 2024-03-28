В Киеве завершился отопительный сезон: когда отключат тепло в жилых домах

В Киеве в четверг, 28 марта, завершился отопительный сезон. Теперь коммунальщики начнут постепенно отключать объекты от тепла.

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Для окончательного перехода на летний режим потребуется несколько дней.

По словам мэра, решение о завершении отопительного сезона было принято с учетом существенного потепления, которое прогнозируют синоптики. Однако, учитывая, что система теплоснабжения столицы является самой большой в Украине и одной из крупнейших в Европе, для ее перехода на летний режим необходимо несколько дней.

"С 28 марта мы приступаем к процессу отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без нужды природный газ. А жителям города – сэкономить на плате за отопление", – подчеркнул Кличко.

Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в учреждениях и заведениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут досрочно завершить отопительный сезон – до конца марта. Причина – потепление. При этом, например, в Харькове уже объявили, что с 19 марта будут временно отключать жителям города тепло.

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