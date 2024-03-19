Батареи будут холодными. Украинцам досрочно отключат тепло: кому уже начали

В Украине могут досрочно завершить отопительный сезон – уже к концу марта. Причина – потепление. При этом, к примеру, в Харькове уже объявили, что с 19 марта будут временно отключать жителям города тепло.

О планируемом досрочном завершении отопительного сезона сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов. Он напомнил: обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля.

"Но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта", – сказал Чернышов.

При этом, подчеркнул он, Украина спокойно пережила зиму. В частности, потому что:

были учтены уроки 2022 года, когда осенью Россия начала проводить массовые атаки на энергоинфраструктуру страны;

была проведена соответствующая подготовка.

"Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день", – признал Чернишов.

В Харькове будут кратковременно отключать тепло

В то же время, в Харькове с 19 марта будут временно отключать тепло жителям города. Причин этого в "Харьковских тепловых сетях" назвали две:

потепление;

"поручение заместителя Руководителя Офиса Президента Украины по поводу того, что производителям тепловой энергии следует не допускать перегревов".

"С сегодня на всех источниках теплоснабжения КП "Харьковские тепловые сети" вводится режим дискретного регулирования отопления, с привязкой к температуре наружного воздуха и погодным условиям. То есть кратковременным прекращением подачи тепла в здании харьковчан", – сообщили там.

Украинцам "отрезают" тепло за чужие долги

В то же время, в Днепре должникам начали отключать тепло – в частности, КП "Теплоэнерго" прекратило его подавать в один из домов, общая задолженность жителей которого составляет 538 тыс. грн. При этом часть квартир добросовестно оплачивала услугу и долгов не имеет – однако от тепла их тоже отрезали. Впрочем, эту проблему коммунальщики обещают решить.

По словам представителей "Теплоэнерго", всего в доме 14 квартир. И "некоторые абоненты не платили за отопление всю жизнь".

"На основании принятых изменений после проведения информационной кампании и разъяснительной работы с потребителями начато отключение домов-должников. ... Мы не раз пытались пообщаться с жителями. Напоминали о договорах по реструктуризации. Наши объявления не раз здесь срывали", – рассказал директор коммунального предприятия.

При этом там подчеркнули: в доме установили технологическую пломбу. Поэтому "даже если ее решат сорвать жильцы, тепло не будет подаваться".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее компания-поставщик электроэнергии Yasno 29 января начала отключать свет должникам. При этом там обещают первыми "отрезать" злостных неплательщиков. А также заранее предупреждать об этом минимум за 10 рабочих дней.

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