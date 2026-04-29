В Киеве вандалы разрушили клумбы тюльпанов на нескольких локациях. Фото и видео

В нескольких районах Киева неизвестные уничтожили клумбы тюльпанов. Часть цветов город получил от нидерландских партнеров в знак поддержки в сложное для города время.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Этими инцидентами уже занялись правоохранители.

"Одни создают красоту – другие ее уничтожают. Этой ночью в двух районах Киева неизвестные разрушили клумбы тюльпанов. Случаи умышленного повреждения цветников зафиксировали в Святошинском и Шевченковском районах", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что пострадали цветы на следующих локациях:

сквер имени Сергея Виноградского;

Каштановый бульвар;

Львовская площадь;

сквер Артема Соханя;

Берестейский проспект.

Со своей стороны, в "Киевзеленстрое" отмечают, что цветы вырывали с корнями, топтали и разбрасывали прямо на клумбах. Часть этих тюльпанов столица Украины получила от нидерландских партнеров в знак поддержки в сложное для города время.

"Такие действия – сознательное уничтожение городского пространства, пренебрежение к труду коммунальщиков и неуважение к обществу. В городских пространствах столицы работают камеры видеонаблюдения. Правоохранители уже фиксируют обстоятельства происшествия и устанавливают причастных лиц для привлечения к ответственности", – отметили в КГГА.

Коммунальные службы уже начали восстановление поврежденных клумб. В пресс-службе также обратились с просьбой к горожанам и гостям столицы – если вам известна какая-либо информация об этом случае или лиц, причастных к вандализму, сообщите правоохранителям по телефону 102.

Прошлой осенью столица Украины получила 165 тысяч луковиц в подарок от нидерландских компаний и от при содействии Почетного консульства Украины в Королевстве Нидерланды.

