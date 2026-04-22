В Киеве начался период цветения тюльпанов: где можно сделать замечательные фото

В Киеве уже начали расцветать первые тюльпаны. Прошлой осенью столица Украины получила 165 тысяч луковиц в подарок от нидерландских компаний и от при содействии Почетного консульства Украины в Королевстве Нидерланды.

Об этом информируют в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, передает пресс-служба ведомства. Полюбоваться красотой можно будет во всех районах города.

"В столице начался сезон цветения тюльпанов. Уже появляются первые цветы, в частности высаженные из луковиц, которые Киев получил в подарок от нидерландских компаний Smit Flowers и Flower Planet при содействии Почетного консульства Украины в Королевстве Нидерланды", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, традиция дарения тюльпанов продолжается с осени 2021 года. Именно тогда Нидерланды впервые передали Киеву 100 тысяч луковиц разных цветов – желтых, фиолетовых, красных, белых и оранжевых. Прошлой осенью столица получила уже 165 тысяч луковиц, что стало самым большим объемом за весь период сотрудничества.

Нидерландские тюльпаны высажены на знаковых локациях города, в частности: на Европейской площади, в парке имени Тараса Шевченко, на улице Крещатик, в парке "Владимирская горка", в сквере № 3 на Контрактовой площади и возле памятника основателям Киева в Наводницком парке.

Ожидается, что в ближайшее время тюльпаны массово расцветут во всех районах столицы. Чтобы узнать о локациях, где можно полюбоваться цветами в Киеве, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве начался период цветения сакур и магнолий. Каждый год весной столица превращается в настоящий цветущий сад.

