В Киеве в честь Андрея Парубия предложили назвать улицу

В Киеве предложили переименовать одну из улиц в честь Андрея Парубия. Известного украинского политика и бывшего председателя Верховной Рады убили во Львове 30 августа.

Видео дня

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета. Чтобы электронное обращение рассмотрели депутаты, оно должно набрать 6 тысяч голосов за 60 суток со дня регистрации.

Что известно

"Учитывая заслуги Андрея Владимировича перед обществом и Украинским государством, предлагаю назвать одну из улиц столицы Украины, где жил и работал Андрей Владимирович, его именем", – говорится в сообщении.

Автор обращения напомнил, что Парубий много лет плодотворно работал ради Украины, а также принимал активное участие в создании ее демократических институтов, создании украинской армии нового, европейского образца. Активный участник Оранжевой революции и Революции Достоинства. Был убит во Львове 30 августа 2025 года.

Убийство Парубия

Неизвестный, который выглядел как курьер службы доставки, несколько раз выстрелил в Парубия около 12:00 субботы, 30 августа, посреди улицы во Львове. 54-летний политик скончался на месте происшествия.

Злоумышленник скрылся с места преступления. В сети появилось видео убийства: на кадрах видно, как политик шел со спортивной сумкой по тротуару, а неподалеку его ждал киллер.

Задержание предполагаемого убийцы произошло около полуночи 1 сентября. В Национальной полиции заявили, что правоохранители уже в течение 24 часов после нападения вышли на его след, а через 36 часов – задержали. Руководитель полиции Львовщины Александр Шляховский подтвердил, что задержан 52-летний житель Львова, который не имел постоянного места работы.

Мужчина использовал три разных автомобиля для преследования Парубия. После убийства он временно скрывался в Винниках. Мы также рассказывали, что задержанный, который пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами, разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно об убитом во Львове Андрее Парубие, о его семье, а также о реакции общественных деятелей на его смерть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!