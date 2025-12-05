Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

В Украине подешевел бензин А-95. Так, 5 декабря АЗС продают его в среднем по 58,3 грн/л, что на 4 коп. ниже, чем было днем ранее.

В то же время, говорится в материале delo.ua, в течение декабря стоимость бензина в украинской рознице не претерпит значительных изменений. Ведь:

С одной стороны, "бензин в опте за прошедшую неделю подешевел".

Т.е., причин для повышения стоимости топлива нет.

С другой, новые акцизы на топливо не дают оснований для снижения цен.

Акцизы вступят в силу с 1 января 2026 года. По плану на бензин они вырастут с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро.

"Нет смысла снижать цены, чтобы через несколько недель снова повышать их из-за акцизов. Я думаю, что до весны у нас будет длительный стабильный период цен на АЗС", – объяснил сложившуюся ситуацию основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", 5 декабря украинские АЗС продают бензин в среднем по 50-61,99 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках WOG, ОККО.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС ZOG.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине собираются начать глобальную кампанию по детенизации рынка топлива. В результате должны быть идентифицированы и закрыты все нелегальные АЗС.

