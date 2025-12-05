Зеленский: провел важную Ставку, есть хорошее решение для боевых бригад по распределению людей

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшней Ставке приняли важное решение о распределении людей между боевыми бригадами. Изменения должны обеспечить каждой бригаде регулярное ежемесячное пополнение, чтобы командиры могли планировать обучение, ротации и восстановление личного состава.

Видео дня

Информацию обнародовал официальный Telegram канал президента Украины, где Зеленский отметил утвержденную схему реорганизации процесса распределения. В сообщении говорится: "Есть действительно хорошее решение для каждой боевой бригады по распределению людей – утвердили, как Генштабу реорганизовать процесс".

Также позицию объяснил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

Новый алгоритм распределения

Павел Палиса уточнил, что на Ставке утвердили подход, которого ждали практически все боевые бригады, особенно те, что работают на линии соприкосновения. По его словам, мобилизованных будут распределять между частями еще до прохождения базовой подготовки, но по четкому, понятному и равномерному принципу. Он подчеркнул, что это должно уменьшить "ручные" решения и позволить командирам прогнозировать темпы восстановления и подготовки подразделений.

В сообщении Палиса это сформулировано так: справедливый и предсказуемый подход позволит каждой бригаде ежемесячно получать определенное количество мобилизованных. Это, видимо, важно и для бойцов на местах, потому что о необходимости такого решения говорили давно.

Система подготовки новобранцев

Подготовка новых военнослужащих будет происходить по условиям, максимально приближенным к конкретной бригаде. Сейчас 37 боевых бригад уже имеют право проводить базовую военную подготовку самостоятельно, и эти возможности планируют расширять. Там, где собственной инфраструктуры для обучения нет, новобранцы будут проходить подготовку в учебных центрах или батальонах армейских корпусов, но с полным сопровождением инструкторов от бригады, которая их получит.

По словам Палиса, для командиров это означает прогнозируемость и возможность строить учебные циклы системно. Он добавил, что решение напрямую связано с устойчивостью линии боевого соприкосновения, ведь регулярное пополнение и четкий порядок формирования подразделений уменьшают нагрузку и дают время на качественное обучение.

Палиса также отметил, что работа над деталями продолжается вместе с Генштабом, и ключевым принципом должна оставаться честность и равные правила для всех бригад: "Борьба продолжается!"

Что предшествовало

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил в традиционном обращении, что пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено. В ближайшее время на Банковой будут подготовлены проекты решения этой проблемы.

Ранее журналист Сергей Рахманин заявил, что Украина сталкивается с острой проблемой нехватки личного состава, особенно пехоты, что критически влияет на обороноспособность страны. Критически низкий уровень комплектования частей и нежелание людей идти служить обостряют ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №13260, который предусматривает возвращение уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части (СВЧ) и дезертирство во время военного положения. За документ проголосовали 277 народных депутатов. Если закон будет принят полностью, суд больше не сможет применять смягчающие нормы для военнослужащих, которые впервые совершили такие правонарушения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!