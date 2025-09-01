В Киеве ухудшилось качество воздуха: в каком районе худшая ситуация. Карта

В Киеве в понедельник, 1 сентября, зафиксировали временное ухудшение состояния воздуха. Специалисты обнаружили повышение концентрации пыли.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жителям города посоветовали ограничить пребывание на улице.

"В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. По состоянию на 10:30 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), что способствует накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", – говорится в сообщении.

В КГГА рекомендовали до улучшения ситуации с состоянием воздуха закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды, а если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Следите за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в понедельник, 1 сентября, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +31°С.

