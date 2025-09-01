Без осадков и до +31°С: прогноз погоды по Киевской области на 1 сентября

В Киевской области в понедельник, 1 сентября, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +31°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что известно

"Прогноз погоды на сутки 1 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в день в области 26-31°С, в Киеве около 30°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +27°С... +29°С; Мироновка +27°С... +29°С; Фастов +27°С... +29°С; Яготин +28°С... +30°С; Барышевка +28°С... +30°С; Борисполь +27°С... +29°С и Вышгород +27°С... +29°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, вечером в Киеве на небе возможны прояснения, но в течение дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.