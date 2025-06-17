В Киеве снова задействовали вертолеты для ликвидации последствий обстрела РФ. Фото и видео

В Киеве снова задействовали вертолеты для тушения пожаров, вызванных российской террористической атакой. Спецтехнику можно было увидеть в нескольких районах города.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Спасательно-поисковые работы в столице продолжаются.

Так, в Киеве во вторник, 17 июня, снова задействовали вертолеты для тушения пожаров, которые возникли после террористической атаки РФ. Специальную авиатехнику заметили на нескольких локациях города.

В свою очередь в пресс-службе ГСЧС Украины уточнили, что к ликвидации последствий вражеской атаки привлечено несколько вертолетов.

"Киев: на месте ликвидации последствий российских ударов работают 2 вертолета ГСЧС. По состоянию на 12:00 они осуществили более 50 сбросов воды, общим объемом более 100 тонн. Спасатели работают на 3 локациях: продолжается тушение пожаров и поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Напомним, российская ракета, которая во время обстрела попала в многоэтажку 17 июня, прошла все этажи - вплоть до подвала. В результате произошло обрушение конструкций здания до уровня второго этажа.

Кроме того, в Киеве на Нивках, где одна из российских ракет попала в дом, экстренные службы находят части кассетных боеприпасов, которые направлены на максимальное поражение гражданских. Это очередное свидетельство геноцида, который совершает страна-агрессор против украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более двадцати локациях в восьми районах города.

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