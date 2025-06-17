Ракета "прошила" все этажи и дошла до подвала: новые подробности атаки РФ на Киев, которая унесла 14 жизней. Фото и видео
Российская ракета, которая во время обстрела попала в многоэтажку 17 июня, прошла все этажи – вплоть до подвала. В результате произошло обрушение конструкций здания до уровня второго этажа.
Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко, передают СМИ. На месте продолжают работать спасатели.
"Девятиэтажный дом (секция. – Ред.) сложился до уровня двух этажей - ракета прошла все этажи – до подвала", – уточнил Клименко.
Впоследствии он добавил, что еще одного человека деблокировали спасатели ГСЧС из разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве.
"Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы получили информацию о по меньшей мере 5 пропавших без вести жильцах дома. Они не выходят на связь с родными. Спасатели будут разбирать завалы, пока не убедимся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь", – уточнил министр.
Всего по состоянию на 9:00 известно, что в Киеве погибло 14 человек, а еще 60 - ранены.
Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более чем двадцати локациях в восьми районах города.
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