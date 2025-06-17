В Киеве на Нивках саперы обнаружили части кассетных боеприпасов. Видео

В Киеве на столичных Нивках, где одна из российских ракет попала в дом, экстренные службы находят части кассетных боеприпасов, которые направлены на максимальное поражение гражданских. Очередное свидетельство геноцида, который совершает страна-агрессор против украинцев.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Жителей города призвали быть осторожными и не трогать подозрительные предметы.

"Нивки. Одна из ракет попала в жилой дом - к счастью никто не погиб. Но вот такая интересная находка - сотрудники ГСЧС и полиции собрали шары – это начинка кассетных ракет. Они находятся в середине для максимального поражения людей. Иным, чем геноцид – это назвать нельзя. Атакуют мирный город", – подчеркнул Кличко.

Напомним, российская ракета, которая во время обстрела попала в многоэтажку 17 июня, прошла все этажи - вплоть до подвала. В результате произошло обрушение конструкций здания до уровня второго этажа.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более чем двадцати локациях в восьми районах города.

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