В Киеве произошло тройное ДТП, пострадали четверо детей. Подробности и фото

В Святошинском районе Киева в понедельник, 16 июня, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четверо детей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства ДТП установят следователи.

"Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Святошинском районе, в котором пострадали дети. Сегодня около 14:20 на проспекте Берестейском произошло столкновение трех транспортных средств. Как установили правоохранители, водитель Renault Master не придерживалась безопасной дистанции и столкнулась с другим микроавтобусом, который от удара врезался в прицеп грузовика", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП четверо детей, пассажиры микроавтобуса Renault в возрасте от 7 до 15 лет, получили травмы и были госпитализированы в больницу. Виновница ДТП предварительно была трезвая.

Напомним, в Киеве в среду, 11 июня, вблизи станции метро "Лыбедская" автомобиль съехал с дороги, упал непосредственно в подземный переход и остался в вертикальном положении.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Голосеевском районе Киева в среду, 11 апреля, произошла масштабная авария с участием четырех машин, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. К сожалению, в результате ДТП есть пострадавшие.

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