В Киеве на Голосеевском проспекте произошла масштабная авария с участием маршрутки. Подробности, фото и видео

В Голосеевском районе Киева в среду, 11 апреля, произошла масштабная авария.с участием четырех машин, в результате которой опрокинулся маршрутный автобус. На месте работают аварийные службы, предварительно есть пострадавшие.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Произошло ДТП с опрокидыванием на Голосеевском проспекте при участии по меньшей мере 4 автомобилей", – рассказал наш собеседник.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия аварии, в частности, перевернутый на бок маршрутный автобус, и легковушку, которая вылетела на тротуар и протаранила там несколько припаркованных авто.

Из собственных источников нам стало известно, что в результате ДТП есть пострадавшие. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители, образовалась большая пробка. Информация о пострадавших пока не поступала.

Впоследствии в полиции подтвердили информацию о ДТП, уточнив, что в результате столкновения машин пострадали три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. В результате ДТП от полученных травм погибли три человека.

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