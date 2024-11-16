В Киеве приступили к масштабному демонтажу МАФов возле станции метро 'Нивки'. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева второй день подряд продолжается демонтаж МАФ возле станции метро "Нивки". Работы начались накануне, 15 ноября.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Несколько лет назад на этой локации уже убирали часть киосков.

"На Нивках продолжается снос МАФов", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть процесс демонтажа киосков. Работы начались в пятницу, 15 ноября. По словам местных жителей, некоторые из МАФов стояли на этой локации не один год.

Этот процесс возле станции метро – не первый. Часть ларьков уже убирали коммунальные слцжбы в 2020 году.

Напомним, в Оболонском районе Киева коммунальщики демонтировали МАФы возле станции метро "Почайна". Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве установлено около 10 тысяч МАФов, в том числе на зеленых зонах и возле остановок общественного транспорта. Столичные власти планируют оставить только треть киосков.

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