В Киеве приступили к масштабному демонтажу МАФов возле станции метро "Нивки". Фото и видео
В Шевченковском районе Киева второй день подряд продолжается демонтаж МАФ возле станции метро "Нивки". Работы начались накануне, 15 ноября.
Об этом сообщили в социальных сетях. Несколько лет назад на этой локации уже убирали часть киосков.
"На Нивках продолжается снос МАФов", – говорится в сообщении.
На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть процесс демонтажа киосков. Работы начались в пятницу, 15 ноября. По словам местных жителей, некоторые из МАФов стояли на этой локации не один год.
Этот процесс возле станции метро – не первый. Часть ларьков уже убирали коммунальные слцжбы в 2020 году.
Напомним, в Оболонском районе Киева коммунальщики демонтировали МАФы возле станции метро "Почайна". Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве установлено около 10 тысяч МАФов, в том числе на зеленых зонах и возле остановок общественного транспорта. Столичные власти планируют оставить только треть киосков.
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