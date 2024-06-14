В Киеве планируют существенно снизить количество МАФов: известны подробности

В Киеве установлено около 10 тысяч МАФов, в частности, на зеленых зонах и возле остановок общественного транспорта. Столичные власти планируют оставить только треть киосков.

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Об этом во время директора департамента территориального контроля столицы Михаила Будила, передает Телеканал Киев. Такое решение во время соцопроса поддержали жители города.

По его словам, с 2007 по 2010 год в каждом районе столицы, когда существовали райсоветы, предоставлялись разрешения на установку киосков. В настоящее время на территории города размещено около 10 тысяч МАФов – их устанавливали на зеленых зонах, территориях парков, возле станций метро, остановок общественного транспорта и других местах.

Чиновник напомнил, что во время социологического опроса в приложении "Киев Цифровой" почти 74% пользователей выступили за то, чтобы уменьшить количество таких объектов в столице. В общей сложности, из 10 тысяч киосков в городе планируют оставить треть. Их демонтаж приступят с Печерского района.

Напомним, в Оболонском районе Киева 13 февраля коммунальщики начали демонтаж МАФов возле станции метро "Почайна". Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Оболони демонтирован один из самых больших и старейших рядов киосков этого района. Они были расположены на проспекте Владимира Ивасюка.

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