В Киеве оригинально наказали водителя, который припарковался на заезде и пешеходном переходе. Видео

В Голосеевском районе Киева жители домов наказали водителя легковушки, которая припарковала машину сразу на заезде в дом и на пешеходном переходе. Автомобиль обложили мусорными пакетами и подперли баками.

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Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. Как отреагировал владелец авто на такой "штраф", не сообщалось.

"На проспекте Валерия Лобановского, 4В, неосознанный водитель одновременно запарковался и на заезде, и на пешеходном переходе. За это сознательные граждане решили его немного проучить", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что машину обложили мусорными пакетами и обставили мусорными баками. Житель дома, возле которого "припарковали" этот автомобиль, снимая видео эмоционально объяснил, за что был наказан владелец автомобиля.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, в Киеве на Оболони водитель элитного электрокара во время попытки заехать на тротуар застрял на антипарковой полусфере. Событие произошло возле станции метро "Минская".

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева местные жители забросали мусором и старыми шинами машину, припаркованную прямо на зеленой зоне. Событие произошло на улице Софии Русовой.

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