Моментальная карма: в Киеве водитель элитного электрокара застрял на антипарковочной полусфере. Видео

В Киеве на Оболони водитель элитного электрокара при попытке заехать на тротуар застрял на антипарковочной полусфере. Событие произошло возле станции метро "Минская".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Потребовалась ли помощь эвакуатора, не сообщалось.

"Моментальная карма для водителя, который хотел заскочить на тротуар, но застрял на антипарковочной полусфере. Тупо днищем своего дорогого электрокара, у которого на дне батарея, сел на полусферу. Это на Минской возле ТЦ Смарт Плаза Оболонь", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что автомобиль застрял передней частью авто прямо на полусфере, установленной рядом с пешеходным переходом. При попытке съехать с препятствия машина протянула полусферу, но не смогла этого сделать.

Напомним, в Печерском районе Киева водитель легковушки Toyota оставил свою машину прямо на остановке общественного транспорта. "Героя парковки" заметили на улице Ивана Мазепы.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице в течение 2024 года за нарушение правил парковки было оштрафовано более 230 тысяч водителей. Благодаря этому в бюджет города поступило 74,1 млн. грн.

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