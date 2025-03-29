В Киеве наказали 'героя парковки', оставившего авто на зеленой зоне. Фото

В Дарницком районе Киева местные жители забросали мусором и старыми шинами машину, припаркованную прямо на зеленой зоне. Событие произошло на улице Софии Русовой

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Об этом сообщили в социальных сетях. Как отреагировал водитель на такой "штраф", не сообщалось.

"Осокорки. Софии Русовой. За то, что паркуется на зеленой зоне", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети фотографии можно увидеть, что местные жители положили на машину мусором и шинами.

Напомним, в Киеве на Оболони водитель элитного электрокара во время попытки заехать на тротуар застрял на антипарковой полусфере. Событие произошло возле станции метро "Минская".

Как сообщал OBOZ.UA, в столице жители Дарницкого района оригинально "оштрафовали" очередного "героя парковки". Киевляне забросали мусором машину водителя внедорожника, оставившего авто, как ему было удобно.

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