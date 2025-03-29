В Киеве наказали "героя парковки", оставившего авто на зеленой зоне. Фото
В Дарницком районе Киева местные жители забросали мусором и старыми шинами машину, припаркованную прямо на зеленой зоне. Событие произошло на улице Софии Русовой
Об этом сообщили в социальных сетях. Как отреагировал водитель на такой "штраф", не сообщалось.
"Осокорки. Софии Русовой. За то, что паркуется на зеленой зоне", – говорится в сообщении.
На опубликованном в соцсети фотографии можно увидеть, что местные жители положили на машину мусором и шинами.
Напомним, в Киеве на Оболони водитель элитного электрокара во время попытки заехать на тротуар застрял на антипарковой полусфере. Событие произошло возле станции метро "Минская".
Как сообщал OBOZ.UA, в столице жители Дарницкого района оригинально "оштрафовали" очередного "героя парковки". Киевляне забросали мусором машину водителя внедорожника, оставившего авто, как ему было удобно.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!