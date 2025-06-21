В Киеве мужчина погиб во время пожара в частном доме. Подробности трагедии и фото

В Голосеевском районе в субботу, 21 июня, произошел пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили в здании тело мужчины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства и причины трагического случая установят полицейские.

По словам спасателей, 21 июня в 2:41 они получили сообщение о пожаре в Голосеевском районе на улице Коммунальной.

"Произошло возгорание в одноэтажном доме. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины. В 4:19 пожар был ликвидирован. Причину возникновения огня будут устанавливать правоохранители", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 30 мая, произошел пожар возле здания Дворца торжественных событий (более известного как Центральный ЗАГС). Над местом происшествия поднимался густой черный дым, по меньшей мере на высоту 20 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в понедельник, 2 июня, произошел пожар в ТРЦ DREAM yellow. В одном из помещений загорелись мусорные баки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!