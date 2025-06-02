В Киеве на Оболони произошел пожар в ТРЦ DREAM. Подробности, фото и видео

В Оболонском районе Киева в понедельник, 2 июня, произошел пожар в ТРЦ DREAM yellow. В одном из помещений загорелись мусорные баки.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"К спасателям поступило сообщение о пожаре в ТРЦ DREAM. На месте происшествия было установлено, что загорелось несколько баков с мусором. Бойцы ГСЧС уже начали тушение огня. Информации о пострадавших пока не поступало", – уточнил представитель ГСЧС Киева Павел Петров.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть, что из технического помещения ТРЦ идет сильный черный дым.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в среду, 21 мая, произошел пожар на местной ТЭЦ. Огнем охватило градирню, на месте работали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 30 мая, произошел пожар возле здания Дворца торжественных событий (более известного, как Центральный ЗАГС). Над местом происшествия поднимался густой черный дым, по меньшей мере на высоту 20 метров.

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