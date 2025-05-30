В Киеве произошел пожар возле Дворца торжественных событий: дым видно издалека. Подробности, фото и видео

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 30 мая, произошел пожар возле здания Дворца торжественных событий (более известного, как Центральный ЗАГС). Над местом происшествия поднимался густой черный дым, по меньшей мере на высоту 20 метров.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители.

"Пожар в районе Центрального ЗАГСа. Пожарные спасатели ГСЧС уже направляются на место. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что над местом пожара поднимается густой черный дым, по меньшей мере на высоту 20 метров.

Добавим, из собственных источников стало известно, что, по предварительной информации, произошло возгорание в трехэтажном недостроенном здании. Позже в пресс-службе ГСЧС Киева уточнили, что спасатели ликвидировали пожар в 13:47 на площади 20 кв.м. В результате происшествия пострадавших нет.

Напомним, в Соломенском районе Киева в субботу, 10 мая, произошел масштабный пожар на территории Совских прудов. Спасатели потушили огонь на площади 800 кв. м.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в среду, 21 мая, произошел пожар на местной ТЭЦ. Огнем охватило градирню, на месте работали спасатели.

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