В Киеве машину 'героя парковки' забросали мусором. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева местные жители забросали мусор машину "героя парковки". Событие произошло на улице Ревуцкого.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Как владелец авто отреагировал на такое "замечание", неизвестно.

"Водитель Volkswagen намекнул, что так парковаться не очень хорошо. Киев, Ревуцкого, 18", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть, что местные жители оставили на капоте и лобовом стекле машины "героя парковки" мусора, в частности, бутылки и окурки. Стоит добавить, что водитель оставил свой автомобиль рядом с табличкой "Парковка запрещена".

Напомним, в Печерском районе Киева водитель легковушки Toyota оставил свою машину прямо на остановке общественного транспорта. "Героя парковки" заметили на улице Ивана Мазепы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева местные жители отреагировали на парковку водителя BMW, остановившегося на зеленой зоне. На капоте легковушки украинцы оставили несколько пакетов с мусором.

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