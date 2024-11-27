В центре Киева 'герой парковки' оставил машину прямо на остановке общественного транспорта. Фото

В Печерском районе Киева водитель легковушки Toyota оставил свою машину прямо на остановке общественного транспорта. "Героя парковки" заметили на улице Ивана Мазепы.

Видео дня

Об этом сообщили в соцсетях. За такую "остановку" предусмотрена административная ответственность.

"Все нормы, просто водитель Toyota тоже ждет общественного транспорта. Не на холоде сидеть. Киев, Ивана Мазепы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что водитель легковушки оставил свою машину прямо на остановке общественного транспорта в приют к павильону, где от непогоды прячутся пассажиры и прохожие.

Добавим, за нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, предусмотрена административная ответственность (часть 3 статьи 122 КУоАП ).

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева местные жители отреагировали на парковку водителя BMW, остановившегося на зеленой зоне. На капоте легковушки украинцы оставили несколько пакетов с мусором.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!