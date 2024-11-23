Карма не заставила себя ждать: в Киеве наказали 'героя парковки', который оставил свой BMW на зеленой зоне. Фото

В Днепровском районе Киева местные жители отреагировали на водительскую парковку BMW, который остановился на зеленой зоне. На капоте легковушки украинцы оставили несколько пакетов с мусором.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Как на это отреагировал владелец машины, не сообщалось.

"Когда заехал не в свой район. BMW. Киев, улица Березняковская", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что местные жители "поблагодарили" водителя легковушки за пример "удобной парковки" – на капоте авто киевляне оставили пакеты с мусором.

Напомним, в Киеве заметили очередного "героя парковки". Водитель автомобиля Mercedes оставил свою машину возле МегаМаркета сразу на двух местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева патрульные полицейские провели отработку на парковке ТЦ "Ретровиль". На этой локации многие водители безосновательно оставляли свои машины на местах для людей с инвалидностью.

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