В Киеве из-за жары ограничили движение автотранспорта: кого касается

В Киеве в субботу, 13 июля, ввели ограничение движения крупногабаритного грузового транспорта. Соответствующее решение было принято из-за жары.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Водители крупногабаритного транспорта могут переждать жаркий период на спецплощадках.

"Сегодня, 13 июля, на территории столицы введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и погрузкой на ось свыше 7 т", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что переждать жаркий период водители грузовиков могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Напомним, в Киеве и Киевской области в субботу, 13 июля, сухая жаркая погода. Воздух в регионе максимально прогреется до +39°С.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что жара в Украине в ближайшие дни будет усиливаться. Ее пик ожидается 14-17 июля.

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