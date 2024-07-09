В Украине усилится жара, пик будет 14-17 июля: синоптик дала детальный прогноз

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что жара в Украине в ближайшие дни будет усиливаться. Ее пик ожидается 14-17 июля.

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Об опасных погодных условиях синоптик предупредила в Telegram. По ее словам, в среду, 10 июля, возможны небольшие дожди в северо-восточных регионах: Полтавщине, Харьковщине, Сумщине.

"Скорее, осадки появятся вечером в среду", – уточнила Диденко.

В ближайшую ночь локальные дожди также возможны на западе страны, а также в полосе Харьковщина-Полтавщина-Днепропетровщина-Херсонщина.

Тем временем температура воздуха в среду, 10 июля, составит на западе и севере +30+34 градуса, в центральных областях, в южной части и на востоке Украины +33+37, местами +36+39 градусов. В Киеве также ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30+33 градуса.

Летняя жара может оказывать существенное влияние на ваш уровень энергии и общее самочувствие, ведь длительное пребывание на солнце может приводить к ощущению усталости, снижению работоспособности и даже истощению. Однако правильный подход к гидратации, питанию, физической активности и отдыху может помочь вам оставаться энергичными и бодрыми даже в самые жаркие дни.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие три дня в Украине удержится летняя жара, температура воздуха кое-где будет достигать +37°С. Между тем погода отметится еще одной волной осадков.

– В конце июня жители города Сумы заявили об удивительных осадках. В то же время у части из них ухудшилось самочувствие.

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